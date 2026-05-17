Овчинский: На проспекте Буденного началось строительство жилого дома для проекта «Московские кварталы»

В Москве в районе Соколиная Гора Восточного административного округа началось строительство нового дома на 253 квартиры для проекта «Московские кварталы». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что односекционная новостройка общей площадью около 19 тысяч квадратных метров расположится на проспекте Буденного. Жилая площадь здания превысит 13,2 тысячи квадратных метров, добавил политик.

«Прямо у дома находятся остановки общественного транспорта, расположены станции метро и МЦК, школы и детсады, медучреждения, спортобъекты. Кроме того, поблизости расположен Измайловский лесопарк», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Известно, что новостройка от «Московских кварталов» разработана по индивидуальному проекту и будет выполнена в стиле неоклассицизма. Фасад графитового цвета украсят ряды эркеров, выступающие карнизы и прочие архитектурные элементы. В настоящий момент на объекте ведутся работы по разработке котлована.

Отмечается, что новый дом будет построен в соответствии со стандартами качества городского застройщика. Его обеспечат современным инженерно-техническим оборудованием, в подъезде установят четыре лифта, вестибюль выполнят просторным и светлым.

Территорию ЖК благоустроят и создадут там общественную зону с безопасным покрытием для детской и спортплощадки. Кроме того, внутренний двор здания отгородят от улицы шумозащитным экраном. На первом этаже дома откроют магазины, ПВЗ, кофейни и другие объекты.