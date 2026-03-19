Овчинский: На Павловской улице в Москве построят дом по программе реновации
В Даниловском районе Москвы на Павловской улице построят дом по программе реновации на территории в 1,37 гектара, уже выдан градостроительный план. О деталях проектах рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Предельная площадь дома составит 48 тысяч квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Отмечается также, что дом будет удобно расположен радом со станцией метрополитена «Тульская». Это означает для жителей быстрый доступ к центру города, можно будет воспользоваться не только своим автомобилем, но и общественным транспортом. Район также обладает всей необходимой инфраструктурой, включая школы, детские сады, поликлиники, кафе и зоны для отдыха и прогулок.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил еще пять площадок в программу реновации. Программа работает в столице с 2017 года, она затрагивает миллион граждан, расселение предусмотрено для более пяти тысяч домов. Москва остается лидером среди регионов по темпам строительства жилья.
Горячие новости
- Названы самые популярные у россиян книги о счастье
- В РАН предупредили о самой сильной магнитной буре за 2 месяца
- В селе в Курганской области при взрыве газа пострадал человек
- От Есенина до Цветаевой: Названы поэты, чьи стихи превратились в популярные песни
- Режиссер Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу
- Мир или эскалация? Почему Трамп предложил остановить удары по энергетике Ирана
- На Ставрополье женщина пострадала при атаке БПЛА
- Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников к 2030 году
- Над российскими регионами уничтожили 138 украинских БПЛА
- В РФ зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van Cleef