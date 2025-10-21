Овчинский: На Лужнецкой набережной появится новое городское пространство

На Лужнецкой набережной появится новое место притяжения для москвичей и гостей столицы – деловой кластер и общественное пространство c видом на Москву-реку, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Общая площадь благоустроенной территории составит почти два гектара с зеленой зоной свыше 11 тысяч квадратных метров. В частности, появится пространство для прогулок площадью один гектар вдоль Лужнецкой набережной Москвы-реки с масштабным озеленением и продуманным зонированием для отдыха и работы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Вдоль Лужнецкой набережной разместятся прогулочный бульвар, вело- и прогулочные дорожки, а также торговая галерея. Также там появится площадь, гармонично объединяющая будущие офисные корпуса комплекса «Luzhniki Collection».

Этот многофункциональный комплекс площадью более 320 тысяч кв.м. появится недалеко от стадиона «Лужники». Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Девелопер проекта – Инвестиционная группа АБСОЛЮТ.

