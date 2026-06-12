Овчинский: На конкурсе «Московские мастера» назвали лучших электросварщиков

В Москве 11 июня на площадке Флагманского центра практической подготовки колледжей столицы «Руднево» наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди специалистов ручной сварки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Первое место в конкурсе занял Александр Блинов из ООО «УММ». Троим лучшим мастерам сварочного дела вручили гранты от 300 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

«Электросварщики востребованы на самых разных строительных объектах – от жилых домов по программе реновации до крупных инфраструктурных комплексов. Их профнавыки позволяют обеспечивать качество монтажных и строительных работ на всех этапах реализации проектов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

На конкурсе участники показали мастерство, обменялись опытом и приобрели дополнительную профмотивацию, что помогает развитию кадрового потенциала строительной отрасли и поддерживает высокие стандарты качества в строительстве Москвы.

Соревнования прошли в два этапа. Всего в конкурсе приняли участие 14 мастеров. В рамках теоретического задания участники прошли тестирование на знание правил работы по специальности. В практической части конкурсантам необходимо было выполнить сборку и сварку контрольного сварного соединения, а также собрать и сварить замкнутую герметичную конструкцию из пластин и труб.

В комиссию конкурса вошли эксперты Департамента градостроительной политики города Москвы, Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов МКПП (р) и другие специалисты.

В 2026 году конкурс «Московские мастера» прошел в 29-й раз в рамках системы соцпартнерства правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов, Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

