Овчинский: На Измайловском бульваре строят дом по программе реновации

В столичном районе Восточное Измайлово идет строительство жилого комплекса по программе реновации. О ходе работ рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Общая площадь жилого комплекса составит более 60 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 525 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», -приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Пять квартир будут оборудованы для маломобильных граждан. В доме появятся современные лифты и видеонаблюдение, а на первых этажах – кафе, аптеки, магазины и другие необходимые объекты. Территория вокруг дома будет оборудована площадкой для отдыха, также специалисты займутся и комплексным озеленением.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что дом строят недалеко от станции метро «Первомайская», в районе удобно расположены остановки, школы и поликлиники, есть скверы и парки для прогулок.

Столичная программа реновации действует с 2017 года, она затронет миллион граждан и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Он также поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

