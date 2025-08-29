Овчинский: На Енисейской улице построят жилье для программы реновации в рамках КРТ

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы в районе Бабушкинский планируется комплексное развитие территории (КРТ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В Бабушкинском районе назначенный городом оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизует участок площадью 3,43 гектара. На территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом более 82 процентов общего объема застройки – 74,5 тысячи “квадратов” – составят дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в новостройках – около 46,8 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также Овчинский уточнил, что проект подарит новое жилье 1,7 тысячи горожан. Около новых домов построят многоэтажный паркинг на 300 машино-мест. В него будет также входить многофункциональный центр. Реализация проекта займет шесть лет.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что участок, где планируется реорганизация, находится на Енисейской улице. Рядом есть детские сады, школы, центры творчества, рестораны и медицинские центры. Также вблизи расположена станция «Свиблово» Калужско-Рижской линии метро.

Ранее решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ принял мэр столицы Сергей Собянин. Так, сейчас на разных стадиях реализации находится 336 проектов КРТ.

