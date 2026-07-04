Овчинский: На бульваре Яна Райниса построили жилой дом по программе реновации

На улице Яна Райниса в Северо-западном административном округе Москвы закончилось строительство современного жилого комплекса в рамках программы реновации. Его площадь превысила 41 тысячу кв. м, а адрес — бульвар Яна Райниса дом 2А. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности, рассчитанных на три секции. Предусмотрено 390 квартир общей площадью более 23 тысяч кв. м. Все квартиры участникам программы реновации передадут с готовой улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание расположено неподалеку от станции метрополитена «Сходненская», а рядом с ним расположены супермаркеты, детские сады, школы и поликлиники. Помимо социальной инфраструктуры для жителей будут открыты подземная и гостевая парковки.

Первые этажи будут оборудованы пространством для хранения колясок, велосипедов и самокатов, а в корпусах новостройки появятся свободные нежилые помещения, где в будущем разместятся магазины, аптеки и кофейни.

Придомовая территория получит две детские площадки, спортивную зону с покрытием из резиновой крошки и «зеленое» пространство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Северном Тушине в новые квартиры по реновации переедут жители 18 старых домов. Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов.

