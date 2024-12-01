Овчинский: Москвичи получили около 200 онлайн-консультаций по вопросам строительства
Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы начали проводить онлайн-консультации через официальный сайт мэра и московского правительства в ноябре 2021 года. За помощью к ним обратились около 200 раз. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, в 2024 году прошли 53 консультации, средняя длительность которых — до 30 минут, а на предварительную проработку вопроса специалисту отводится 10 календарных дней.
Как правило, заявители интересуются реализацией программы реновации, внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и порядком исключения участков земли из границ подлежащих комплексному развитию территорий. К диалогу также может подключиться представитель компетентного ведомства.
Оставить заявку на консультацию со специалистом и получить ответ в виде индивидуальной видеоконференции может любой желающий. Для решения вопроса достаточно подключиться к онлайн-приемной, а не лично обращаться к властям. Записаться на консультацию можно на портале mos.ru.
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