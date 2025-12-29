Овчинский: Москвичи использовали сервис для создания 3D-моделей более 1,5 тысячи раз

Сервис для специализированного 3D-моделирования на портале «СтроимПросто» привлек свыше 1,5 тысяч пользовательских запросов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Это значительно ускоряет и облегчает согласование 3D-моделей. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1,5 тысячи раз», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр отметил, экосистема «СтроимПросто» позволяет облегчить моделирование для профессионалов и оптимизирует процессы для застройщика, а также позволяет автоматически проверять высокополигональные модели.

Новый сервис был запущен в сентябре 2025 года и предназначен для специалистов, которые отвечают за создание 3D-моделей для утверждения архитектурно-градостроительных решений. Экосистема включает в себя полный набор инструментов и помогает застройщикам.

