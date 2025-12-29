Овчинский: Москвичи использовали сервис для создания 3D-моделей более 1,5 тысячи раз
Сервис для специализированного 3D-моделирования на портале «СтроимПросто» привлек свыше 1,5 тысяч пользовательских запросов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Это значительно ускоряет и облегчает согласование 3D-моделей. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1,5 тысячи раз», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр отметил, экосистема «СтроимПросто» позволяет облегчить моделирование для профессионалов и оптимизирует процессы для застройщика, а также позволяет автоматически проверять высокополигональные модели.
Новый сервис был запущен в сентябре 2025 года и предназначен для специалистов, которые отвечают за создание 3D-моделей для утверждения архитектурно-градостроительных решений. Экосистема включает в себя полный набор инструментов и помогает застройщикам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запрет рекламы лекарств на ТВ назвали «хайпом»
- Иллюзии проката: «Пророк», «Август» и сказки обеспечили кинотеатрам миллиардные сборы
- Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине
- Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине
- В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
- Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали перемирие на 7 января
- Любимова: В 2025 году российские кинотеатры посетили 116 млн зрителей
- С зарплатой выше на 30%: Россиянам рассказали, как правильно менять работу
- Запорожскую АЭС могут запустить к середине 2027 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru