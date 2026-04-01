Овчинский: Новый проект КРТ жилой застройки запустят в Нагорном районе Москвы
В столице планируется приступить к реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в Нагорном районе Южного административного округа. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Город планирует вовлечь в проект комплексного развития территории жилой застройки участок площадью 2,84 га на Криворожской улице. Жителям расположенного на нем пятиэтажного дома №17 предложат переехать в более комфортные квартиры в новостройке в пределах своего района. Решение о включении дома в проект принимают сами жители путем голосования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Все собственники квартир должны проголосовать за или против включения дома в проект КРТ. В случае положительного результата, они получат равнозначные квартиры, чья площадь будет больше предыдущих за счет более просторных кухонь, прихожих, коридоров и санузлов. Гарантии переселения закреплены законом и соответствуют ключевым гарантиям программы реновации.
Соседние дома № 15 и № 19 уже были включены в действующую программу реновации еще в 2017 году.
На данный момент в Москве ускоряется программа расселения столичных жителей из ветхого жилья и тысяч старых домов. Те объекты, которые не попали в программу в 2017 году, могут быть расселены через реализацию проектов КРТ. В первую очередь, она расширяется на здания, которые могут стать непригодными для проживания в ближайшее время, а также на те дома, собственники которых обратились к городу с соответствующей просьбой.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.
