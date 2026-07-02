Овчинский: Москва передала Новосибирской области опыт контроля за программой реновации

Делегация Новосибирской области 29 июня посетила Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. В нее вошли депутаты Законодательного собрания региона, а также представители органов исполнительной власти. На встрече гости знакомились с опытом столицы по общественному контролю за программой реновации и взаимодействию с жителями, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.



«Программа реновации затрагивает тысячи семей, поэтому особенно важно, чтобы каждый житель мог получить понятную информацию и квалифицированную помощь. Общественный штаб стал площадкой, где москвичам дают ответы на вопросы и оказывают необходимую поддержку на всех этапах переселения. Мы рады, что наш опыт вызывает интерес у регионов и может быть полезен коллегам при реализации собственных проектов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Общественный штаб и Общественная палата также раскрыли, как консультируют жителей, продемонстрировали практические решения, которые поддерживают участников на всех этапах переселения. Отдельно было уделено внимание общению с горожанами и обратной оперативной связи в случае каких-либо вопросов или проблем.



Общественный штаб основали в 2017 году по предложению Общественной палаты Москвы. За годы работы его специалисты обработали уже около 260 тысяч обращений граждан.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин раскрыл, что 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации.

