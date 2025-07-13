Овчинский: Москва одобрила пять новых проектов КРТ с апреля по июнь

Москва приняла решение о реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) во втором квартале 2025 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



По его словам, реализация этих проектов поможет создать 8,7 тысячи новых рабочих рабочих мест благодаря строительству социальной и общественно-деловой инфраструктуры. Проекты будут реализовываться на юго-востоке, северо-востоке и западе столицы.

«Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань. На участках предусмотрено строительство почти 346 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной инфраструктуры, где будет создано в совокупности 8,7 тысячи рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Благодаря реализации пяти проектов КРТ в таких столичных районах, как Южнопортовый, Бутырский, Дорогомилово, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское, появятся новые точки развития и роста. Каждый из проектов редевелопмента проработан индивидуально.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал о пятилетии реализации программы КРТ, в рамках которой на месте бывших промзон или неэффективно используемых территориях появляются новые ЖК, различная инфраструктура, дороги и так далее.



На сегодняшний день в Москве разрабатываются 336 проектов КРТ.

