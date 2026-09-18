Овчинский: Московский проект «Месяц градостроительства» получил международную премию

Проект «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» удостоен специальной награды «За вклад в развитие отрасли» международной премии WOW Awards, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В рамках проекта Комплекса градостроительной политики и строительства с 6 июля по 9 августа в столице проходили выставки, кинопоказы, мастер-классы, лекции и другие мероприятия, связанные со сферой градостроительства.

«Специальная награда за вклад в развитие отрасли – важное признание проекта, который объединил профессиональную и городскую повестку. Нам было важно показать, что за каждым зданием, новостройкой по реновации, дорогой и объектом инфраструктуры стоят знания, опыт и ежедневная работа большого числа специалистов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект помог повысить престиж строительной отрасли в глазах москвичей и их интерес к строительным профессиям.

Одним из главных событий месяца градостроительства стала мультимедийная выставка в Музее Москвы «70 лет созидания». Также проводились экскурсии по знаковым объектам столицы, а урбанисты, архитекторы и другие специалисты на лекциях и мастер-классах объясняли тонкости своей работы и проектирования городов.

В рамках международного фестиваля WOW Fest выбираются лучшие проекты в сфере креатива и маркетинга в недвижимости.

