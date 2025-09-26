Овчинский: Монтаж инженерных систем начался в ЖК на юго-востоке Москвы

Монтаж инженерных систем начался в новом жилом комплексе, строящемся по программе реновации в Рязанском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По его словам, общая площадь нового ЖК превышает 61 тысячу квадратных метров.



«В районе Рязанский продолжается строительство нового жилого комплекса, состоящего из трех корпусов. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.



По его словам, четыре квартиры специально спроектированы для удобства маломобильных граждан. Глава департамента также рассказал, что во дворе оборудуют пять детских и четыре спортивные площадки. Овчинский также отметил развитую инфраструктуру района, в котором строится жилой комплекс.



Первые этажи отведут для размещения аптек, магазинов и различных сервисов. Новый жилой комплекс разместится на Рязанском проспекте на месте расселенных по программе реновации корпусов 1, 2, 3, 4 дома № 49.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

