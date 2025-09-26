Овчинский: Монтаж инженерных систем начался в ЖК на юго-востоке Москвы
Монтаж инженерных систем начался в новом жилом комплексе, строящемся по программе реновации в Рязанском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь нового ЖК превышает 61 тысячу квадратных метров.
«В районе Рязанский продолжается строительство нового жилого комплекса, состоящего из трех корпусов. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, четыре квартиры специально спроектированы для удобства маломобильных граждан. Глава департамента также рассказал, что во дворе оборудуют пять детских и четыре спортивные площадки. Овчинский также отметил развитую инфраструктуру района, в котором строится жилой комплекс.
Первые этажи отведут для размещения аптек, магазинов и различных сервисов. Новый жилой комплекс разместится на Рязанском проспекте на месте расселенных по программе реновации корпусов 1, 2, 3, 4 дома № 49.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сработала история любви: Как сериал «Ландыши» попал в запрос аудитории
- Песков заявил, что повышение НДС является продуманным шагом
- Генпродюсер Okko раскрыл феномен сериала «Аутсорс»
- Песков: РФ хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам»
- Булыкина не испугал возможный уход букмекеров из футбола
- Злочевский: От российской пшеницы отказываются из-за крепкого рубля
- Умер режиссер и ведущий Тигран Кеосаян
- Для единой базы с паспортами на оружие призвали сделать тройную систему защиты
- Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС с расчетом на новые регионы РФ
- «Рано менять резину»: Москвичам пообещали возвращение тепла в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru