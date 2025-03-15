Овчинский: Монолитные работы начались в офисном квартале у станции метро «ЦСКА»
Новый административно-деловой комплекс появится на Ходынском бульваре (Хорошевский район, САО). Сейчас рабочие полностью закончили работы нулевого цикла и начали заливку фундаментной плиты. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Офисный квартал "STONE Ходынка 1" общей площадью свыше 111 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 машино-мест. Разноуровневые башни прямоугольной формы будут отличаться увеличенной площадью остекления», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Монолитные работы надземной части начнутся в четвертом квартале текущего года, полностью объект планируется достроить в 2027 году.
Девелопером является компания STONE. Кроме офисов, здесь появятся фитнес-студия, бизнес-гостиная, столовая, магазины, рестораны и кафе.
В сообщении пресс-службы департамента также отмечается, что строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, которая станет продолжением парка «Ходынское поле». Здесь проложат новые пешеходные маршруты, арт-объект станет точкой притяжения москвичей, а в центре будет находиться амфитеатр.
Отправной точкой для создания делового кластера стала станция «ЦСКА» Большой кольцевой линии, которую открыли в 2018 году. Она также улучшила транспортную доступность Ходынского поля.
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