Овчинский: Монолит первой очереди проекта КРТ в «Братцево» готов на 65%

Инвестор завершил возведение монолита для проекта постройки жилых домов многофункционального квартала на месте бывшей промзоны «Братцево» по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



«Инвестор завершил монолитные работы нулевого цикла строительства первой очереди жилых домов в рамках проекта КРТ в бывшей промзоне “Братцево”. Застройщик установил на площадке башенные краны и возводит надземные этажи новостроек будущего квартала. Монолитные работы уже ведутся на уровне 17-го этажа, их общая готовность составляет 65%. В подземной части будут расположены технические помещения и паркинг на 575 машино-мест. Завершить строительство первой очереди объектов общей площадью 136 тысяч квадратных метров планируется в первом квартале 2027 года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Квартал Injoy появится в Войковском районе на севере Москвы. Он находится вблизи парка «Покровское-Стрешнево» и Химкинского водохранилища. Это район обладает хорошей транспортной доступностью, а жители смогут быстро добраться до центра города по МКАД и ТТК.



Проект КРТ также предусматривает создание не только жилых домов, но и детского сада на 325 мест и школы для 750 человек. Инфраструктура нового жилого комплекса получит спортивный комплекс, а также новый парк-бульвар, протяженностью 800 метров. В план обновления входит постройка жилого дома по программе реновации, который будет иметь площадь в 90 тысяч квадратных метров.



Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысячи гектаров Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

