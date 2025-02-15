Овчинский: Мобильным приложением «Макет Москвы» воспользовались свыше 250 тысяч человек
С 2022 года мобильнымприложением «Макет Москвы», созданным для одноименного павильона ВДНХ, воспользовались свыше 250 тысяч человек. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города,Владислав Овчинский.
Он напомнил, что с помощью этого бесплатного мобильного приложения можно пройти аудиоэкскурсию по макету, ознакомиться с новостями и расписанием светотехнических шоу или записать группу на экскурсию.
«Хорошо продуманное и качественно разработанное приложение является важным фактором успеха выставки и повышает ее привлекательность для посетителей. В прошлом году приложением воспользовались 72 тысячи человек», - добавил Овчинский.
К тому же в приложении можно посмотреть фотогалерею выставки и отзывы посетителей, а также узнать график работы объекта.
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ представлены точно воссозданные в миниатюре здания и элементы ландшафтной архитектуры города. На площади 429 квадратных метров в масштабе 1:400 поместили свыше 23 тысяч объектов.
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