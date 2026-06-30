Овчинский: «Макет Москвы» присоединится к фестивалю «Дружба народов» на ВДНХ

С 2 по 5 июля павильон «Макет Москвы» на ВДНХ станет частью VI фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Для посетителей пройдет тематическая экскурсия и викторина, посвященная культуре и традициям народов России. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Так, в рамках экскурсии сотрудники поведают гостям об объектах столицы, где работают представительства татар, чувашей, башкир и других народов России. Гости узнают, какие культурные проекты проводят на этих площадках и почему такие пространства очень важны для жизни Москвы.

«Москва объединяет представителей десятков народов, и именно это делает город по-настоящему уникальным. Мы хотим, чтобы посетители увидели столицу не только как современный мегаполис, но и как место, где бережно сохраняют культурное наследие разных народов России. Экскурсия и викторина помогут по-новому взглянуть на знакомые городские пространства и узнать, какие истории скрываются за ними», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы..

Этот формат понравится и семьям с детьми, и туристам. Участие павильона «Макет Москвы» в фестивале «Дружба народов» каждый год объединяет тысячи людей всех возрастов. Посетители не только познакомятся с интересными фактами о городе, но и узнают больше о традициях народов России. Больше о работе «Макета Москвы» можно узнать на официальном сайте.

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что Московский фонд реновации жилой застройки стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России по итогам 2025 года. За прошлый год в столице ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

