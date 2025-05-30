Овчинский: «Макет Москвы» подготовил программу ко Дню защиты детей

Праздник для юных жителей и гостей столицы пройдет в День защиты детей, 1 июня, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.



По его словам, организаторы подготовили насыщенную программу с интерактивными экскурсиями и световыми шоу, а также с аквагримом и раздачей воздушных шаров. С 12 до 18 часов на площадке будет работать аниматор, который предложит детям сыграть в различные игры, а художники по аквагриму помогут создать яркие праздничные образы.



«Детей в возрасте от 5 до 10 лет ждут загадки, интересные факты о московских парках, реках и известных местах: от цирка и зоопарка до вокзалов и исторических зданий», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Овчинский отметил, что школьникам постарше будет также интересно погрузиться в атмосферу столицы. Экскурсии пройдут в 12:10,14:10 и 16:10, а каждые полчаса с 11:00 до 19:30 будут показывать светотехнические шоу.



Кроме того, в павильоне откроется выставка детских рисунков «Город на бумаге: дети о Москве», которая будет работать по 6 июля включительно.



Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно.

