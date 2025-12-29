Овчинский: «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу на новогодние праздники
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную программу для москвичей и гостей столицы на новогодние праздники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, с 30 декабря по 11 января посетители смогут насладиться светотехническими шоу, бесплатными обзорными экскурсиями, а также поучаствовать в тематических новогодних викторинах с возможностью выиграть памятные призы.
«Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии по "Макету Москвы" пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10, а сразу после них все желающие могут присоединиться к новогодней викторине», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Для участия в викторине необходимо установить мобильное приложение «Макет Москвы» и ввести специальный код, который объявят в зале непосредственно перед игрой. Участники мероприятия узнают о главном катке столицы, первой новогодней московской ёлке и районе, где жила героиня фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Надя Шевелёва.
А в фойе павильона будет проходить фотовыставка новогодних открыток разных эпох - от дореволюционной Москвы до наших дней. Кроме того, посетители смогут осмотреть макет квартиры по программе реновации - мини-шоурум с полноценной внутренней отделкой.
Павильон «Макет Москвы» находится на Сиреневой аллее ВДНХ. В праздничные дни он будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00, за исключением 31 декабря, 1, 2 и 7 января.
