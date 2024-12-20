Овчинский: Магазины и ПВЗ чаще остальных открываются на первых этажах домов по реновации

С начала реализации программы реновации на первых нежилых этажах новостроек открылось около 700 различных организаций, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, чаще всего на нежилых первых этажах новостроек открываются предприятия торговли (ими занято более 250 нежилых помещений). Еще порядка 120 помещений заняты пунктами выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) и постаматами.



«Большой популярностью также пользуются салоны красоты – для горожан открыто более 50 таких предприятий», – уточнил Овчинский.



Первые этажи специально оставляют нежилыми при возведении жилья по реновации, чтобы в помещениях могли открыться магазины, салоны красоты, ПВЗ и многое другое. Все эти объекты улучшают инфраструктуру для всех жителей района.



Всего в рамках программы реновации на первых этажах новостроек предусмотрено строительство порядка восьми тысяч нежилых помещений, в которых можно будет создать более 200 тысяч рабочих мест.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что со старта программы реновации в столице построили и передали под заселение 324 жилых комплекса. На первых этажах разместились более 1400 нежилых помещений.

