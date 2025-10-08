Овчинский: К Всемирной неделе космоса присоединится павильон «Макет Москвы»
К празднованию Всемирной недели космоса присоединится павильон «Макет Москвы» на ВДНХ. Гостей павильона ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в викторине на знание технологий, науки и космоса. Наиболее эрудированные участники получат сертификаты на экскурсионную прогулку по территории ВДНХ на электрокаре, в центр «Космонавтика и авиация» и на экскурсию по выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея».
«Участие павильона “Макет Москвы” во Всемирной неделе космоса – это прекрасная возможность показать, как темы развития города и освоения Вселенной переплетаются друг с другом. Такие проекты не только расширяют кругозор гостей, но и укрепляют статус столицы как центра науки, инноваций и передовых урбанистических решений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Он также назвал Москву родиной для смелых технологический решений — предвестников новых открытий.
Все желающие смогут посетить специальное событие — лекцию «К звездам, что в сердце». Гости узнают о наиболее важных для покорителей Вселенной созвездиях, а также о том, как космонавты во время полета ориентируются по звездному небу.
Кроме того, красочные светотехнические шоу будут проходить в павильоне каждые полчаса.
