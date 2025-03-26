Инвестор возводит бизнес-центр в Рязанском районе Москвы

Общественно-деловой центр площадью более 16,4 тысячи квадратных метров возводится за счет инвестора на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новое офисное здание появится на Окской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Окская». В здании запланировано десять наземных и один подземный этаж, на котором будет парковка на 58 машино-мест. На первом этаже офиса расположится многофункциональный зал площадью 142 квадратных метра, где можно будет организовывать мероприятия. Также на первом этаже делового центра разместятся помещения для кафе, магазинов и сервисных предприятий. Каждое помещение будет оснащено отдельным входом с улицы.

«Совокупная площадь офисных площадей в здании составит более 10,8 тысячи квадратных метров, они будут расположены со второго по девятый этаж. Их застройщик будет передавать с черновой отделкой, что позволит арендаторам трансформировать пространство под свои нужды. На эксплуатируемой крыше разместится терраса. Завершить строительство планируется в 2027 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Основной вход в офисное здание будет расположен со стороны проектируемого проезда и перспективной жилой застройки.

В пресс-службе Департамента отметили, что фасады бизнес-центра с архитектурной подсветкой облицуют навесными алюминиевыми панелями.

