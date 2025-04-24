Овчинский: Инвестор достроит спортивный центр в Крылатском

Инвестор достроит спортивный объект-долгострой на Осенней улице (район Крылатское, ЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Возведение тренировочно-оздоровительной фитнес-студии прекратилось в начале 2000-х годов.

«Объект незавершенного строительства взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Вопрос последующей реализации проекта согласовали в рамках работы оперативной группы с профильными структурами города. Суммарная площадь комплекса — 366,5 квадратного метра. Начатое в ноябре прошлого года строительство завершится уже в 2025 году.

По итогам работы Оперативной группы с 2011 года решена участь 694 объектов долгостроя. Из них 205 ввели в эксплуатацию, на 276 объектах возобновлены работы, а 213 демонтированы, территории, на которых они находились, привели в порядок и благоустроили.

