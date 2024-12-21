Овчинский: Инсталляция в виде строительного крана появится на катке в Парке Горького
Тематическая арт-инсталляция в виде строительного башенного крана и жилого дома появится в рамках фестиваля «Зима в Москве» на катке в парке Горького 22 декабря. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Арт-объект станет не только украшением парка, но и местом для обмена впечатлениями и общения. По словам Овчинского, новый арт-объект является символом программы реновации. Посетители площадки получат сладкие сувениры, а также смогут поучаствовать в розыгрыше памятных подарков в соцсетях.
Инсталляция дополнит новогоднее оформление башенных кранов, установленных на стройплощадках и крупных инвестиционных объектах. Арт-объекты помогают формировать положительный имидж строительных объектов и вовлекать москвичей в преображение столицы.
Увидеть инсталляцию можно будет до конца работы катка в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru