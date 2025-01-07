Овчинский: Идут работы по монтажу фасада новостройки по реновации в Южном Бутове
Ведутся работы по монтажу фасада и внутренних инженерных систем новостройки для переселения по программе реновации на юго-западе столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Он отметил, что новостройка находится на Чечерском проезде, 28/2, ее общая площадь составляет свыше 35 тысяч «квадратов». ЖК будет состоять из двух корпусов переменной этажности, в нем расположена 371 квартира площадью свыше 21 тысячи квадратных метров. Четыре из квартир будут оборудованы для маломобильных граждан, в них увеличат ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специальную сантехнику. В подъездах оборудуют колясочные и помещения для консьержа, на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры.
«В пешей доступности от новостройки находятся станция метро «Улица Горчакова», школы и детские сады», – подчеркнул Овчинский.
На придомовой территории разместятся спортплощадка, детская площадка с безопасным резиновым покрытием и две зоны для отдыха. Также выполнят комплексное озеленение.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за 2023 год в Москве передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы в два раза.
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