Овчинский: Городские службы в Донском районе получат новые здания по программе КРТ
Бывший участок промзоны «Донские улицы» площадью в 15,28 га в Донском районе Южного административного округа Москвы перестроят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), решение уже появилось на официальном сайте правительства города. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На участке построят объекты для размещения организаций, предоставляющих коммунальные услуги, а также создадут качественную инфраструктуру для жизнеобеспечения новых зданий. Общая площадь недвижимости составит 8,4 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Среди всех новых сооружений появятся база районного автодорожного предприятия, которая займет четыре тысячи квадратных метров, и почти такое же по площади административное здание. Также запланировано возведение локальных очистных сооружений и центрального теплового пункта площадью 170 и 270 кв. м соответственно, добавил Овчинский.
Он уточнил, что полная реализация строительства займет пять лет, а по его окончанию вся недвижимость перейдет в собственность столицы. Территория, где пройдут работы находится в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца (ТТК).
Ранее глава города Сергей Собянин анонсировал реорганизацию территории по программе КРТ в районе станции метро «Фонвизинская».
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