Овчинский: Город заключил договор о КРТ в районе Соколиная Гора
В районе Соколиная Гора Восточного административного округа Москвы правообладатель 0,59 га земли на улице Кирпичной, 22, заключил с городом договор о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Правообладатель планирует построить на месте старых объектов современный общественно-производственный комплекс площадью 19,3 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Здание семиэтажного комплекса вместит предприятия лёгкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности, научно-производительные лаборатории, офисы, магазины, а также грузовой и легковой паркинг. Планируются благоустройство территории и организация удобной улично-дорожной сети. Реализация проекта займёт пять лет.
Договор о КРТ заключён между Москвой (в лице Департамента градостроительной политики) и АО «ТЭКС ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ».
В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах на неэффективно используемых участках создают современные городские пространства, интегрируемые в общую застройку. В Москве на различных стадиях реализации находится более 420 проектов КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению мэра Сергея Собянина.
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