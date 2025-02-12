Овчинский: Гараж-долгострой снесут в Хорошево-Мневниках
Недостроенный многоэтажный гараж-стоянку снесут на улице Паршина (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Площадь объекта составляет около 20 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Работы на объекте начались в 2000 году и были приостановлены в 2010 году.
По словам Овчинского, степень готовности объекта оценивается как высокая, однако эксплуатация гаража не началась из-за отсутствия пожарного доступа. Объект был взят на контроль Оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства, работающей по поручению столичного мэра Сергея Собянина. «В результате приняли решение снести долгострой и в течение пяти лет построить жилье для программы реновации и иных нужд города. Уже началась разработка градостроительной документации», — отметил Овчинский.
Благодаря деятельности оперативной группы в 2024 году из перечня были исключены 28 объектов незавершенного строительства: в эксплуатацию были введены 15 объектов, возобновлены работы на семи площадках, демонтированы строения и благоустроена территория на шести объектах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru