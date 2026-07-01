Овчинский: Фотовыставка к 75-летию Института Генплана пройдет на Ходынском поле

Посвященная 75-летию Института Генплана Москвы фотовыставка откроется в парке «Ходынское Поле» 1 июля. Гости мероприятия смогут увидеть архивные схемы и документы, повествующие об изменениях столицы, а также редкие исторические фотографии. Кроме того, история градостроительства станет более наглядной благодаря технологии дополненной реальности. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



В основе работы Института Генплана Москвы — системный подход, который позволяет создавать рассчитанные на десятилетия вперед эффективные решения с учетом интересов жителей. Это помогает сбалансированному развитию города.



«За каждым новым районом, дорогой, станцией метро или общественным пространством стоит большая работа специалистов, которые продумывают развитие города на десятилетия вперед. Фотовыставка позволит увидеть, какой путь прошла Москва и какие решения помогли ей стать современным мегаполисом», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Будут показаны и перспективы развития столицы. Это позволит понять, почему от грамотного городского планирования напрямую зависит качество жизни миллионов москвичей.



Посетители экспозиции узнают, как строились новые районы, развивалась сеть метро, создавались крупнейшие транспортные магистрали, благоустраивались общественные пространства и формировался облик современной Москвы. Многие привычные ныне решения десятки лета назад были задуманы специалистами.



На некоторых стендах разместят QR-код, открывающий «портал в историю градостроительства Москвы».



Выставка позволит по-новому взглянуть на Москву и расскажет, как десятилетиями менялась столица.



Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

