Овчинский: Фасадные работы завершили в двух корпусах технопарка «Алабушево»

Фасадные работы завершены в научно-производственных корпусах второй очереди технопарка «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева (район Силино, Зеленоград). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Три корпуса первой очереди были построены в 2024 году. Их площадь превысила 53,5 тысячи квадратных метров.

«Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрели складские помещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.