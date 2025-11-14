Овчинский: Фасадные работы завершили в двух корпусах технопарка «Алабушево»
Фасадные работы завершены в научно-производственных корпусах второй очереди технопарка «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева (район Силино, Зеленоград). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Три корпуса первой очереди были построены в 2024 году. Их площадь превысила 53,5 тысячи квадратных метров.
«Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрели складские помещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, формат light industrial, по которому возводят технопарк, дает возможность создавать удобные для перепланировки и адаптации под разные виды производств пространства. Также вторая очередь предполагает строительство семиэтажного офисного здания. Площадь трех корпусов превысит 54 тысячи квадратных метров.
Промышленный парк возводят на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» по городской программе стимулирования создания мест приложения труда.
Поблизости оборудуют комфортные места для погрузки и паркинг для легкового и грузового транспорта.
Рядом с ОЭЗ расположены Пятницкое и Ленинградское шоссе, а также ЦКАД.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл уникальный роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей для строительства детсадов, школ, жилых домов, административных и прочих зданий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тысячи тонн
- В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины
- Без поводка: Кинолог поддержал ГОСТы на площадки для собак
- Набиуллина: Экономика России быстро восстановилась после 2022 года
- ФСБ предотвратила теракт против одного из российских высших чиновников
- На певца Александра Серова подали в суд
- Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА
- В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров
- Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru