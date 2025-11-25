Овчинский: Фасадные работы в бизнес-центре в Бумажном проезде завершат до конца года
Фасадные работы в здании бизнес-центра в Беговом районе выполнены на 95 процентов. До конца года застройщик планирует полностью их завершить. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В Беговом районе Москвы близятся к финишу фасадные работы в бизнес‑центре Tower D — их готовность оценивается в 95%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, полное завершение этих работ запланировано до конца текущего года.
Объект возводится по адресу: Бумажный проезд, владение 19, строения 4, 5. Tower D входит в состав офисного квартала STONE Towers, расположенного между транспортными узлами «Белорусская» и «Савёловская». Пешая дорога до станции метро «Савёловская» займёт около пяти минут.
«Общая площадь современного 19-этажного офисного здания в Бумажном проезде составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке ведутся работы по внутренней отделке, завершить которые девелопер намерен в декабре. Параллельно активно проводится благоустройство прилегающей территории», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На первом этаже здания разместятся кафе и видовой ресторан с открытой верандой, на втором — столовая для сотрудников. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь появится порядка четырёх тысяч новых рабочих мест.
Tower D станет завершающим элементом офисного квартала STONE Towers. Ранее уже были введены в эксплуатацию бизнес‑центры Tower A, Tower B и Tower C. С появлением Tower D квартал обретёт завершённый архитектурный облик.
