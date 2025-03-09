Овчинский: Еще две услуги для застройщиков автоматизировали в 2024 году

Две услуги для застройщиков автоматизировали в 2024 году. Так, благодаря уникальному идентификационному номеру (УИН) теперь застройщики могут воспользоваться автоматизированными постановкой на кадастровый учет и получением ордера ОАТИ, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«С прошлого года на портале “СтроимПросто” стал доступен удобный функционал, который впервые позволил застройщикам отслеживать статус заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на построенные объекты в электронном виде. Мы цифровизировали полный процесс постановки на кадастровый учет», - отметил Овчинский.

По его словам, уведомления о статусе и результатах рассмотрения заявлений приходят застройщикам в личный кабинет на mos.ru. Уже более трех тысяч застройщиков воспользовались этим функционалом.



Благодаря нововведениям срок оформления ордера сократился с семи до одного дня, а переоформление уже имеющегося разрешения - с 13 до одного-трех дней.

