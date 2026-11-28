Москва стала лауреатом национальной премии «Лидеры ИИ» в категории «Премия регионам», где награды получили сразу две городские разработки. В номинации «Лидер масштабных изменений: за серию высоко оцененных проектов» первое место досталось столичному Центру искусственного интеллекта (ИИ) за проекты в градостроительстве, а сервис «Цифровой учитель» от «Московской электронной школы» («МЭШ») стал победителем в номинации «Сила в единстве: за лучший совместный проект». Торжественное объявление результатов прошло 27 ноября в рамках международной конференции AI Journey.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский дал оценку заявкам от города.



«Москва последовательно цифровизирует градостроительные процессы, расширяя возможности применения искусственного интеллекта в работе специалистов. Сегодня мы делимся своими разработками и опытом их внедрения с 21 регионом России. Такой обмен знаниями и технологическими решениями позволяет повышать уровень профессиональной экспертизы в строительной отрасли в масштабах всей страны», — сообщил он.



По его словам, особо важным остается тот факт, что эксперты признают востребованность и эффективность столичных продуктов.



В направлении «Эффективное внедрение» столицу представил сервис «Автоматическая проверка проведения земельных работ». Этот сервис аккумулирует сведения из реестров, а также фотоснимки и изображения, полученные с мобильных устройств инспекторов.



В направлении «Собственная разработка» продемонстрирован проект «Мониторинг хода строительства» и единая ИИ-платформу для специалистов в области градостроительства. Первый из них анализирует фото- и видеоматериалы со строительных площадок, вычисляя процент выполненных работ на каждом этапе возведения объекта. Вторая же объединяет ряд сервисов для повседневной работы сотрудников с документами и информацией, а также отраслевые решения, созданные специально для строительной отрасли.

В направлении «Инновационное решение» на соискание премии была выдвинута единая платформа MSI Face, предназначенная для упрощения и ускорения интеграции искусственного интеллекта в строительную отрасль. Платформа облегчает специалистам внедрение новых технологий в свою деятельность.



В этом же направлении была презентована еще одна разработка — сервис «Поиск коллизий в ЦИМ». Он выполняет анализ трехмерных моделей инженерных систем здания, определяет места пересечения их элементов, классифицирует выявленные несоответствия по уровню приоритета и формирует рекомендации по их устранению.



«Цифровой учитель» — это сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который анализирует знания ребенка, выявляет темы, вызывающие затруднения, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Родители также имеют возможность просматривать результаты своих детей. Сервис доступен на любом устройстве. Он представлен в веб-версии электронного дневника на сайте school.mos.ru, в мобильном приложении «Дневник «МЭШ» и в библиотеке «МЭШ».

Технологическое развитие строительной отрасли столицы, в том числе, позволяет наращивать темпы строительства домов по программе реновации. Так Московский фонд реновации жилой застройки в 2026 году подтвердил статус лидера отрасли и продолжает удерживать первое место по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России.

