Овчинский: Два новых ЖК по программе реновации построили в районе Коптево

Два новых жилых комплекса более чем на 600 квартир построили по программе реновации ветхого жилья в районе Коптево (САО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Суммарная площадь домов превышает 36 тысяч квадратных метров. Новостройки возвели на Михалковской улице и в 3-м Михалковском переулке. «В сданных домах 625 квартир с улучшенной отделкой. Придомовая территория жилых комплексов полностью благоустроена и оснащена досуговой инфраструктурой. Здесь есть безопасные спортивные и детские площадки, а также уютные зоны для спокойного отдыха», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На нежилых первых этажах будут находиться пункты выдачи заказов, аптеки, магазины и прочие социально значимые объекты. Поблизости расположены Большой Садовый пруд с пристанью и пляжем, Дендрологический сад, Тимирязевский парк, а также бульвары с летним бассейном и семейным парком.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ключи от нового жилья по программе реновации в 2026-2028 годах получат свыше 215 тысяч горожан. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

ФОТО: Владислав Овчинский / Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

