Овчинский: Два новых дома построят по программе реновации на юго-востоке Москвы

Два новых дома построят по программе реновации ветхого жилья в районах Выхино-Жулебино и Рязанский, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройки возведут в 4-м Вешняковском проезде и на Самаркандском бульваре.

В двухсекционном ЖК на Самаркандском бульваре площадью около 27 тысяч «квадратов» проектом предусмотрены 262 квартиры, при этом шесть из них приспособят для маломобильных москвичей. Сейчас здесь строится надземная часть будущего дома. «В жилом комплексе в 4-м Вешняковском проезде будет три секции разной этажности площадью более 16 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 152 квартиры, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан. На данный момент на стройплощадке идет разработка котлована», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Поблизости находятся крупные лесопарковые зоны, больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также станции метро.

Рядом с новыми домами появятся спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. Рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации ветхого жилья, по сравнению с пятиэтажными зданиями экономят до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в столице отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

