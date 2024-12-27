Овчинский: Два новых дома по программе реновации возвели на улице Лавочкина

Два новых дома в рамках программы реновации суммарной площадью свыше 29,7 тысячи «квадратов» построили на улице Лавочкина (район Головинский, САО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, шесть квартир в двух домах приспособлены для маломобильных граждан, а на нежилых первых этажах будут находиться пункты выдачи заказов, аптеки, магазины и другие объекты. Поблизости расположены поликлиники, школы, детсады, а также Фестивальные пруды, Большой Головинский пруд и Кронштадтский сквер.

Строители также благоустроили прилегающую территорию, обустроили зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

