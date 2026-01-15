Овчинский: Два новых дома по программе реновации построили на западе Москвы
Два новых ЖК построили по программе реновации ветхого жилья на западе Москвы, их общая площадь — свыше 71 тысячи квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Новые дома находятся на улице Багрицкого (район Можайский) и в Боровском проезде (район Солнцево). Их возвели на месте старых зданий, снесенных по реновации.
Жилая площадь зданий составляет более 37 тысяч квадратных метров. В них находится 631 квартира, 12 из них адаптированы для маломобильных москвичей. Дома построены по принципу безбарьерной среды. «Во дворе дома в Боровском проезде обустроены две игровые зоны для детей разного возраста, три спортивные площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом находятся станция метро “Солнцево”, детские сады, школы и поликлиника. Возле новостройки на улице Багрицкого оборудованы две детские и одна спортивная площадки, зона для тихого отдыха. Рядом расположены остановки городского транспорта, образовательные учреждения, магазины, аптеки и места для прогулок», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Первые этажи домов нежилые — они украшены витражным остеклением. Под объекты инфраструктуры отведено порядка 600 квадратных метров.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
