Овчинский: Два дома по программе реновации возвели в СВАО
Два новых ЖК построили по программе реновации ветхого жилья в СВАО. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В жилом комплексе на Изумрудной улице (Лосиноостровский район) находятся 170 квартир общей площадью свыше 9500 квадратных метров. Еще в одном ЖК в проезде Нансена (район Свиблово) 372 квартиры суммарной площадью более 21,5 тысячи «квадратов». «Подъезды обустроены максимально просторными и светлыми. В каждом из них предусмотрены комнаты для консьержей, а также колясочные, в которых можно хранить детские коляски, велосипеды, лыжи и другой личный инвентарь, не занимая жилое пространство квартир», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Для удобства жильцов в обоих ЖК имеются подземные паркинги. Попасть в них можно прямо из домов благодаря современным лифтам.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей по программе реновации в новостройку на Родниковой улице. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru