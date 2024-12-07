Овчинский: Два дома по программе реновации построили в районе Соколиная Гора

Два дома построили в столичном районе Соколиная Гора в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Новостройки рассчитаны на 374 квартиры общей площадью почти 21,5 тысячи квадратных метров. Четыре из них оборудовали для маломобильных граждан. В подъездах обустроили помещения для консьержа и колясочные», - заявил он.

Новостройки расположены в пешей доступности от станции Московского центрального кольца «Соколиная Гора». На первых этажах жилых домов на начальном этапе переселения разместятся центры информирования, позже там откроют магазины, ПВЗ и прочие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

В одном из зданий предусмотрена подземная автостоянка, рассчитанная на 69 машино-мест. В другом новом доме, состоящем из двух корпусов, также есть подземный паркинг на 37 машино-мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что все новые жилые комплексы, которые в городе строят в рамках программы реновации, намерены обеспечить необходимой инфраструктурой, включая детские сады и школы.

Программа реновации, предусматривающая расселение в Москве более пяти тысяч домов, была утверждена в августе 2017 года. За 2023 год в столице было передано под заселение 59 новостроек, что обеспечило переселение свыше 47 тысяч человек.

