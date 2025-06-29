Овчинский: Дом по реновации построили на Заречной улице в Москве

В столичном районе Филевский парк возвели жилой комплекс по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Жилой комплекс площадью порядка 15,3 тысячи квадратных метров возвели на Зеленой улице на месте снесенных домов.



«Односекционная новостройка рассчитана на 156 квартир суммарной площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. На территории возле дома расположены детская и спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха. Выполнено комплексное озеленение и установлено наружное освещение. В шаговой доступности находятся станция метро “Фили”, образовательные и медицинские учреждения, парк “Фили”, а также торговые и развлекательные центры», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Входные группы украсили витражным остеклением, на фасадах установили корзины для кондиционеров. В подъездах разместили лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комнаты для консьержей. Двор благоустроили.



Программу реновации запустили в столице в 2017 году. В рамках реализации программы планируется расселение 5176 домов.



Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах реализации программы за первые шесть месяцев 2025 года.

