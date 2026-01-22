Овчинский: Для жителей домов по реновации проводят праздники «Тепло зимних вечеров»

В Москве проходит цикл праздничных мероприятий «Тепло зимних вечеров: встреча соседей по реновации» для жителей, которые переселились в новые дома по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства столицы руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



По его словам, первое такое событие прошло во дворе дома по адресу: улица Ставропольская, дом 4/2.



«Задача столицы в рамках программы реновации – не просто построить современное жилье, но и помочь сформировать новые, по-настоящему теплые соседские связи. Цикл “Тепло зимних вечеров” – это возможность для жителей, которые недавно переехали по реновации, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке и вместе создать уютную атмосферу в своих дворах», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



В рамках праздника дети и взрослые могут принять участие в развлекательной программе, включающей семейную эстафету, игры с аниматорами. Помимо прочего гостей праздника ждет угощение, а также выступление музыкальных и танцевальных коллективов. Праздники будут проходить до конца февраля. Участие в них бесплатное. Организатором выступает Департамент градостроительной политики города Москвы.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о начале переселения жителей в новый дом по реновации на Родниковой улице.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Мэр города поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.

