Овчинский: Для жителей домов по реновации проводят праздники «Тепло зимних вечеров»
В Москве проходит цикл праздничных мероприятий «Тепло зимних вечеров: встреча соседей по реновации» для жителей, которые переселились в новые дома по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства столицы руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, первое такое событие прошло во дворе дома по адресу: улица Ставропольская, дом 4/2.
«Задача столицы в рамках программы реновации – не просто построить современное жилье, но и помочь сформировать новые, по-настоящему теплые соседские связи. Цикл “Тепло зимних вечеров” – это возможность для жителей, которые недавно переехали по реновации, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке и вместе создать уютную атмосферу в своих дворах», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В рамках праздника дети и взрослые могут принять участие в развлекательной программе, включающей семейную эстафету, игры с аниматорами. Помимо прочего гостей праздника ждет угощение, а также выступление музыкальных и танцевальных коллективов. Праздники будут проходить до конца февраля. Участие в них бесплатное. Организатором выступает Департамент градостроительной политики города Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о начале переселения жителей в новый дом по реновации на Родниковой улице.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Мэр города поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево
- ФАС призвали усмирить цены на детское питание в аэропортах
- АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП
- СМИ: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться
- Бурматов заявил, что отпуск по уходу за питомцем не нужен
- Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»
- Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
- Переходят на сёла: Города-миллионники «пресытились» ПВЗ
- Дешево и уникально: Почему инвесторы вкладываются в курортную недвижимость Алтая
- Трамп снова рассказал об урегулированных при нем многолетних конфликтах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru