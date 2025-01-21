Овчинский: Для столичных застройщиков проведут семинары по электронным госуслугам
В Москве с января по март проходят 30 онлайн-семинаров для застройщиков по теме предоставления государственных услуг в электронном виде. О деталях рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«В рамках обучения участники узнают, как в электронном виде получить разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», - рассказал он.
Также специалисты объяснят, как получить разрешение на строительство в онлайн-формате, и многое другое. Каждый месяц участникам будут доступны по десять семинаров. Первый семинар прошел 14 января, следующий состоится уже 24 января. На нем эксперты расскажут о деталях сноса объекта капитального строительства.
Записаться на семинар можно по почте Seminar@str.mos.ru. В заявке необходимо указать дату участия, фамилию, имя и отчество участника, его контактные данные с обязательным указанием адреса электронной почты, на который накануне проведения семинара будет направлена информация для подключения к видеоконференции. В день проведения мероприятия заявки принимают до 12:00.
Ранее мэр города Сергей Собянин поручил перевести госуслуги в сфере строительства в электронный вид, что позволило ускорить все необходимые процессы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru