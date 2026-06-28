Овчинский: Десять домов снесли в Черемушках в рамках программы реновации

В районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы снесли 10 ветхих домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Расселенные здания разобрали по технологии «умный снос» - здание разбирают по частям, строительный мусор сортируют и отправляют на переработку.

«Переселение по программе реновации в районе Черемушки стартовало в 2020 году. С тех пор здесь полностью расселили 12 домов старого жилого фонда, 10 из них демонтировали», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На их месте уже возведены три новых многоквартирных дома общей площадью более 64 тысяч квадратных метров. Около 700 семей получили комфортные квартиры с улучшенной отделкой. Строительство ещё одной новостройки продолжается.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации.

