Овчинский: Десять домов снесли в Черемушках в рамках программы реновации
В районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы снесли 10 ветхих домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Расселенные здания разобрали по технологии «умный снос» - здание разбирают по частям, строительный мусор сортируют и отправляют на переработку.
«Переселение по программе реновации в районе Черемушки стартовало в 2020 году. С тех пор здесь полностью расселили 12 домов старого жилого фонда, 10 из них демонтировали», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На их месте уже возведены три новых многоквартирных дома общей площадью более 64 тысяч квадратных метров. Около 700 семей получили комфортные квартиры с улучшенной отделкой. Строительство ещё одной новостройки продолжается.
Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации.
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