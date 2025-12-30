Овчинский: Департамент градостроительной политики установил елку в ГУМе и принял участие в оформлении катка
В преддверии новогодних праздников Департамент градостроительной политики Москвы (ДГП) установил тематическую новогоднюю ёлку в ГУМе и поучаствовал в оформлении катка на Красной площади, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, оформление ёлки и катка было задумано не только как поздравление москвичей с наступающими праздниками, но и как способ показать, как горожане и специалисты строительной отрасли вместе вносят вклад в развитие Москвы.
«В самом ГУМе строительный кран поднимает елку над праздничным городом, где во дворе гуляют москвичи, а в современных домах горит свет. Это отражает важнейшие приоритеты градостроительного развития столицы: в новостройках уютно и тепло, во дворе можно играть и отдыхать, а до любого нужного объекта можно добраться за 15 минут», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
ГУМ-каток также стал частью праздничного антуража, воплотив атмосферу зимних праздников в Москве. На льду и бортах катка размещён логотип Департамента градостроительной политики, а само место будет открыто для москвичей и гостей города всю зиму.
Ёлка ДГП стала экспонатом ежегодной выставки «Новогодние ёлки в ГУМе на Красной площади». Она украшена гирляндами, игрушками и миниатюрными моделями строительной техники — бетономешалками, кранами и грузовиками. Композицию дополняют декорированный подиум с логотипом Департамента градостроительной политики, а также инсталляция со строительным краном, в кабине которого расположился Дед Мороз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия не выходит из переговорного процесса по Украине
- От спасения «Ленфильма» до «прокаток»: С чем киноиндустрия заканчивает 2025 год
- Владельца «Внуково» назвали главным претендентом на покупку «Домодедово»
- Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское
- Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
- Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
- Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru