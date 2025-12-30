Овчинский: Департамент градостроительной политики установил елку в ГУМе и принял участие в оформлении катка

В преддверии новогодних праздников Департамент градостроительной политики Москвы (ДГП) установил тематическую новогоднюю ёлку в ГУМе и поучаствовал в оформлении катка на Красной площади, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, оформление ёлки и катка было задумано не только как поздравление москвичей с наступающими праздниками, но и как способ показать, как горожане и специалисты строительной отрасли вместе вносят вклад в развитие Москвы.

«В самом ГУМе строительный кран поднимает елку над праздничным городом, где во дворе гуляют москвичи, а в современных домах горит свет. Это отражает важнейшие приоритеты градостроительного развития столицы: в новостройках уютно и тепло, во дворе можно играть и отдыхать, а до любого нужного объекта можно добраться за 15 минут», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ГУМ-каток также стал частью праздничного антуража, воплотив атмосферу зимних праздников в Москве. На льду и бортах катка размещён логотип Департамента градостроительной политики, а само место будет открыто для москвичей и гостей города всю зиму.

Ёлка ДГП стала экспонатом ежегодной выставки «Новогодние ёлки в ГУМе на Красной площади». Она украшена гирляндами, игрушками и миниатюрными моделями строительной техники — бетономешалками, кранами и грузовиками. Композицию дополняют декорированный подиум с логотипом Департамента градостроительной политики, а также инсталляция со строительным краном, в кабине которого расположился Дед Мороз.

