Овчинский: Департамент градостроительной политики провел «Разговоры о важном»

Для учеников третьих и четвертых классов школ №1540 и №1950 сотрудники столичного Департамента градостроительной политики провели уроки в рамках проекта «Разговоры о важном» 20 октября. Занятия посвятили правилам планирования городского пространства и основам современного градостроительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Сотрудники департамента рассказали ребятам о важности отрасли, о том, как живет современный город, и об азах практического конструирования городских пространств и зданий. Помимо проведения уроков, эксперты также выступают с лекциями и организуют специализированные мастер-классы для школьников.



«Проведение таких уроков – это важный вклад в формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему городу. Через игру дети понимают, что комфортная городская среда создается совместными усилиями, а грамотное планирование учитывает интересы всех горожан. Мы стремимся не только рассказывать о работе департамента, но и воспитывать новое поколение москвичей, которые будут осознанно участвовать в развитии столицы, ценить ее градостроительное наследие и понимать принципы устойчивого развития мегаполиса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр отметил, что инициатива входит в долгосрочный образовательный проект «Профориентационная вертикаль», направленный на поэтапное выстраивание карьерного и образовательного развития детей и молодежи.



На интерактивном занятии дети в формате игры узнали о принципах градостроительного развития и создавали проекты комфортной городской инфраструктуры, учитывая потребности разных жителей. На завершающем этапе занятий ребята обсудили, как применить на практике полученные знания. Урок показал эффективность использования в обучении подобных интерактивных форматов, а также высокий интерес детей к урбанистике и градостроительству.

