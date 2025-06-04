Овчинский: День русского языка отпразднуют на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы»

Культурная программа в честь Дня русского языка пройдет на ВДНХ 6 июня. Выставочный павильон «Макет Москвы» примет у себя инсталляции в честь 226-летия поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Горожане и гости столицы смогут погрузиться в эпоху поэта с помощью интерактивных экскурсий и светотехнических шоу. Это прекрасный способ узнать больше о местах, связанных с жизнью и творчеством Пушкина в нашем городе. В эту пятницу гости узнают, где родился и жил поэт, в каком доме он впервые прочитал свою драму "Борис Годунов", а также многие другие интересные факты о пребывании Александра Сергеевича в столице», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Вице-мэр отметил, что экскурсионная программа начинается ежедневно в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Сразу после ее окончания гости могут проверить свои знания о столице в эпоху Пушкина. Каждые полчаса с 11:00 до 19:30 в зале будут проигрываться стихотворения о Москве, которые сбудут сопровождаться светошоу, музыкой, а также красивым видеорядом. Двери павильона открыты для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.

