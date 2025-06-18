Овчинский: День России в «Макете Москвы» на ВДНХ отметили почти 12 тысяч человек
В праздновании Дня России в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ приняли участие почти 12 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в течение четырех дней посетителей ждала насыщенная культурная программа. Павильон посетили жители более чем 40 городов России, а также туристы из Индии, Беларуси, Грузии, Непала и других стран.
«12 июня павильон “Макет Москвы” стал центром праздничных событий, собравшим почти пять тысяч гостей. Этот уникальный проект не просто демонстрирует красоту столицы – он позволяет увидеть, как развивается Москва и воплощаются в жизнь масштабные градостроительные проекты, меняющие облик города», – рассказал Овчинский.
Он также рассказал, что гости павильона с интересом изучали миниатюрную столицу, участвовали в викторинах и проникались красотой столицы через светотехнические шоу.
Экскурсии по макету столицы проходили в интерактивном формате: с помощью широкоформатного экрана, динамичной подсветки зданий и улиц гости погружались в историю и современность Москвы.
«После прогулки по миниатюрному городу около тысячи посетителей проверили свои знания в викторине, а самые эрудированные получили памятные сувениры», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
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