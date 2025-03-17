Овчинский: Четыре ЖК строят по реновации в районе Северное Измайлово
В московском районе Северное Измайлово строят четыре жилых комплекса по программе реновации, из которых три на 11-й Парковой улице и еще одно здание – на 15-й Парковой, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он уточнил, что площадь всех новостроек составит более 200 тысяч квадратных метров. На 11-й Парковой улице, где строятся три новостройки, будут 1570 квартир, а в новом здании на 15-й Парковой предусмотрено 609 квартир.
«Для удобства жителей установят пассажирские и грузовые лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Новостройки появятся в районе с развитой городской инфраструктурой. Поблизости находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе. Дома на 11-й Парковой расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро “Щелковская”», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
По проекту на первых этажах расположатся социально-бытовые предприятия, а придомовую территорию благоустроят: там высадят деревья, разобьют газоны и построят детские и спортивные площадки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе Москвы.
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