Овчинский: Четыре новых дома появятся по реновации в Рязанском районе Москв
Четыре новых дома строятся по программе реновации ветхого жилья в Рязанском районе (ЮВАО). Новостройки возводятся на месте снесенных зданий. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Старые дома демонтируют при помощи технологии «умный снос», максимально бережно для окружающей среды. Строительный мусор впоследствии отправляется на переработку.
Жильцам предоставляют в новых ЖК квартиры с улучшенной планировкой, также рабочие благоустраивают придомовую территорию. Суммарная площадь четырех новых домов превышает 59 тысяч «квадратов», в них свыше 950 квартир. «На территории вокруг домов установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, в зоне отдыха разместят скамейки», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новые дома появятся на улице Михайлова, на Зарайской улице, а также в 4-м Вешняковском проезде.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что по программе реновации в новый дом на улице Чапаева в Щербинке переедут 147 жителей трех старых домов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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